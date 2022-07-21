Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu

21.07.2022 18:53
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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