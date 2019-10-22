"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur."

Altun, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İletişim Bakanı Fahrettin Altun , Rusya ile sağlanan mutabakata ilişkin, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil