Son Dakika Haberleri: "Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"
Son Dakika Politika 'Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur'

"Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"

1 saat önce

İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Rusya ile sağlanan mutabakata ilişkin, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir.

İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Rusya ile sağlanan mutabakata ilişkin, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur." ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur."

Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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