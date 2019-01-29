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Bölücü Teröre Verilen İlk Şehit, Eruhluların Kalbinde Yaşıyor

35 dakika önce

Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce gerçekleştirdiği ilk hain saldırıda şehit düşen Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, Eruh halkının kalbinde yaşıyor.

Bölücü Teröre Verilen İlk Şehit, Eruhluların Kalbinde Yaşıyor, System.String[]
FECRİ BARLIK - Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce gerçekleştirdiği ilk hain saldırıda şehit düşen Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, Eruh halkının kalbinde yaşıyor.

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yaparken 15 Ağustos 1984'te şehit düşen Süleyman Aydın'ı ilçe halkı unutmuyor.

Adına ilçe merkezinde saat kulesi yapılan ve en büyük caddesine de ismi verilen Süleyman Aydın'ı hayırla yad eden Eruhlular, bölücü terör örgütünü lanetliyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Eruh Belediyesince de saat kulesinin bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı baştan aşağı yenilendi. Şehit Süleyman Aydın Caddesi'nde gerekli düzenlemeler yapılarak, şehidin anısına anıt dikildi.

Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, AA muhabirine, devletinin yanında yer alan vatandaşların Eruh'un adının terörle anılmasından son derece rahatsız olduğunu söyledi.

Göreve başladıkları günden bu yana algının değişmesi için çabaladıklarını dile getiren Dayanç, halkın desteğiyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dayanç, "Süleyman Aydın, PKK terör örgütünün silahlı saldırısına verdiğimiz ilk şehidimiz. Belediye olarak Aydın'ın manevi hatırasını yaşatmak ve ona duyulan saygıyı ön planda tutmak anlamında, adının verildiği caddeyi daha nitelikli hale getirdik." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimiz için ne yapsak azdır"

"Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Elimizden geleni yapmak, onların manevi hatırasını yaşatmak zorundayız." diyen Dayanç, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

Şehit Aydın'ın Eruhluların kalbinde yaşadığını vurgulayan Dayanç, "Şehidimiz ilçemizde rahmetle, şükranla anılıyor. Eruh'un kalbinde ismi yaşatılıyor. İnşallah bundan sonra terörle mücadelede bir daha şehit vermeyiz. Bu iş tamamen neticelenir ve bölgede terör namına bir şey kalmaz." diye konuştu.

Rahmetle yad ediliyor

Eruhlu Mehmet Beştaş, terör örgütünün ilk hain saldırısında şehit düşen askeri unutmadıklarını söyledi.

Şehit Aydın'ın kendileri için çok ayrı anlam ifade ettiğini belirten Beştaş, "Süleyman onbaşının anısını yaşatmak ve kendisine verilen önemi belirtmek için saat kulesine ve birçok yere isminin verilmesi bizleri, ziyadesiyle mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Erdoğan da "Mekanı cennet olsun, biz çok memnunduk. Eruh halkının kalbinde yaşıyor." dedi.

İsa Dayanan da yüreklerinde yaşattıkları şehit Aydın'ın isminin cadde ve meydandaki saat kulesinde yer almasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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