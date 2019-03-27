Son Dakika Haberleri: Bölücülerle Gizli, Örtülü ya da Açıktan İş Birliği Olmaz"

Bölücülerle Gizli, Örtülü ya da Açıktan İş Birliği Olmaz"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı siyasi partilerimiz siyasi bölücülerle el altından iş birliği yapıyorlar.

Bölücülerle Gizli, Örtülü ya da Açıktan İş Birliği Olmaz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı siyasi partilerimiz siyasi bölücülerle el altından iş birliği yapıyorlar. Bunları doğru bulmuyoruz. Belediye için siyasi bölücülerle gizli, örtülü ya da açıktan iş birliği olmaz. Bu onlara meşruiyet kazandırır." dedi.

Destici, partisince Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, seçimin önemli olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, ülkenin birliğini bozmaya çalışanların olduğuna işaret ederek, "Bugün Türkiye için terörden daha büyük tehdit, siyasi bölücülüktür." ifadelerini kullandı.

Devletin bekasını önemsediklerini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bizim önceliğimiz oy değil devletimize sahip çıkmak, ülkemizin bütünlüğünü muhafaza etmek ve kıymetli vatandaşlarımızın geleceğini garanti altına almaktır. Seçim bir kavga, ayrışma, kamplaşma aracı olmamalı. Seçimi kardeşçe yapacağız. Bazı siyasi partilerimiz siyasi bölücülerle el altından iş birliği yapıyorlar. Bunları doğru bulmuyoruz. Belediye için siyasi bölücülerle gizli, örtülü ya da açıktan iş birliği olmaz. Bu onlara meşruiyet kazandırır. Bu, devlete, vatana, millete ihanet derecesinde büyük bir kötülüktür. Gelin bundan vazgeçin ve devletinize, ülkenize, milletinize sahip çıkın. PKK terör örgütünün siyasi bölücüleriyle, tek amaçları bu cennet vatanı bölmek isteyenlerle hiçbir şekilde iş birliği yapmayın diyorum. Bunu dostça, iyi niyetle söylüyoruz."

Destici, bazı partilerin "Bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız" gibi söylemlerinin olabileceğini savunarak, "Bunlar çok çirkin şeyler ve insanlığa yakışmaz. Bunlar ahlaklı bir adamın yapacağı şeyler değildir. Kimse işiyle, aşıyla tehdit edilmez." diye konuştu.

Herkese hizmet etmeye talip olduklarını aktaran Destici, insana değer verdiklerini ve hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet edeceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Akkışla, Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Politika
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