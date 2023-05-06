İki aracın birbirine girdiği, 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada!

D-100 karayolu Yumrukaya mevkiinde, İstanbul istikametine gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki hafif ticari araç ile D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da orta refüje savruldu. Meydana gelen kazada araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Mualla Özbey ve Meryem Tombul ağır yaralanırken sürücü Mehmet Özbey hafif yaralandı. Ayrıca hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Melike, Efe, Emre ve Zümra Taşkın kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olan ve kalbi duran Mualla Özbey'e kaza mahalinde dakikalarca kalp masajı yapıldı. Kalp masajı yapılarak ambulansa bindirilen Mualla Özbey hastaneye kaldırıldı.

ARACININ BAŞINDA DAKİKALARCA OTURDU

Öte yandan kazada yara almayan sürücü Mehmet Özbey, eşi Mualla Özbey'in ve araçta bulunan Meryem Tombul'un hastaneye götürülmesinin ardından paramparça olan aracının yanı başında dakikalarca oturdu. Özbey, daha sonra ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen kaza anları ise bir aracın içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen otomobile, hafif ticari aracın çarptığı feci anlar saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.