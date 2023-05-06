İki aracın birbirine girdiği, 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada! - Son Dakika
Üye Girişi

İki aracın birbirine girdiği, 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada!

06.05.2023 11:13

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobil birbirine girdi. Yaşanan trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, o anlara ait görüntüler ise başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

D-100 karayolu Yumrukaya mevkiinde, İstanbul istikametine gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki hafif ticari araç ile D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da orta refüje savruldu. Meydana gelen kazada araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Mualla Özbey ve Meryem Tombul ağır yaralanırken sürücü Mehmet Özbey hafif yaralandı. Ayrıca hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Melike, Efe, Emre ve Zümra Taşkın kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olan ve kalbi duran Mualla Özbey'e kaza mahalinde dakikalarca kalp masajı yapıldı. Kalp masajı yapılarak ambulansa bindirilen Mualla Özbey hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da iki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 7 yaralı

ARACININ BAŞINDA DAKİKALARCA OTURDU

Öte yandan kazada yara almayan sürücü Mehmet Özbey, eşi Mualla Özbey'in ve araçta bulunan Meryem Tombul'un hastaneye götürülmesinin ardından paramparça olan aracının yanı başında dakikalarca oturdu. Özbey, daha sonra ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bolu'da iki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 7 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen kaza anları ise bir aracın içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen otomobile, hafif ticari aracın çarptığı feci anlar saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da iki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 7 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki aracın birbirine girdiği, 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada! - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönüş yolunda!
11:01 5 ay önce doğum gerçekleştiren Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu
10:59 Akşener, ekonomi için Kılıçdaroğlu'na iki isim önerdi
10:58 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed sürprizi! Geri dönüyor
10:50 5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, eski formuna geri döndü
10:48 Erdoğan'dan seçime 8 gün kala "tatlı rekabet" çağrısı: Siyasi husumete dönüştürmeyelim
10:47 6 yıldır kayıp olan kızın seçmen kağıdı geldi, annesi kahroldu
10:47 Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'yı aldattığı sahne izleyicileri çileden çıkardı
10:43 Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor
10:38 Sıfır araç satışındaki yeni düzenlemeye göre, bayilerin yetki belgeleri iptal edilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 11:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: İki aracın birbirine girdiği, 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement