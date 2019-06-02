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Boludağı'nda bayram tatili trafiği

1 saat önce

Boludağı'nda bayram tatili trafiğiDÜZCE - 9 Günlük bayram tatili dolayısıyla tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu Düzce Kesimi Boludağı mevkiinde trafik zaman zaman durarak ilerliyor.

Boludağı'nda bayram tatili trafiği
DÜZCE - 9 Günlük bayram tatili dolayısıyla tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu Düzce Kesimi Boludağı mevkiinde trafik zaman zaman durarak ilerliyor.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen sürücüler yollara dökülünce karayollarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle Avrupa ile Anadolu arasında önemli karayolu geçişlerinden olan Boludağı'nda yoğunluk iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Zaman zaman durma noktasına kadar gelen araçlar, TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Kaynaşlı'dan başlayan yoğunluk Boludağı Tüneline kadar ilerlerken kuyruk her geçen saat daha da uzuyor. Araç yoğunluğu Ankara şeridinde durma noktasına gelirken İstanbul şeridinde ise trafik akıcı olarak ilerliyor.
Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik kurallarına uymaları noktasında uyararak, özellikle emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konusunda sürücüleri uyarılarda bulundular.
Boludağı'nda bayram tatili trafiği
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:14 Kaynak: İHA
Düzce, TEM Otoyolu, Genel
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