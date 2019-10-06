Boludağı Polisevinde yangın çıktı
1 saat önce
Boludağı Polisevinde yangın çıktı Plolisevi alevli bir şekilde yanıyorBOLU - Boludağı Polis evinde henüz belirlenemeyen bir neden den yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
Boludağı Polisevinde yangın çıktı
Plolisevi alevli bir şekilde yanıyor
BOLU - Boludağı Polis evinde henüz belirlenemeyen bir neden den yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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