Son Dakika Haberleri: Boludağı Polisevinde yangın çıktı
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Boludağı Polisevinde yangın çıktı

1 saat önce

Boludağı Polisevinde yangın çıktı Plolisevi alevli bir şekilde yanıyorBOLU - Boludağı Polis evinde henüz belirlenemeyen bir neden den yangın çıktı.

Boludağı Polisevinde yangın çıktı

Plolisevi alevli bir şekilde yanıyor

BOLU - Boludağı Polis evinde henüz belirlenemeyen bir neden den yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Boludağı Polisevinde yangın çıktı

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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