Bölük komutanı FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bölük komutanı FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Bölük komutanı FETÖ'den tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bölük komutanı FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Kahta ilçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, Kahta Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından evinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Sağlam, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Üsteğmen Sağlam, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kahta ilçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan Sağlam'ın cep telefonunun incelenmesi amacıyla kriminale gönderildiği de öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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