Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı - Son Dakika

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş , şanlı Türk Bayrağının beldede dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ADIYAMAN

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