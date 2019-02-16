Son Dakika Haberleri: Bolulu Tır Şoförü, Ukrayna'da Boğazı Kesilerek Öldürüldü (2)

Bolulu Tır Şoförü, Ukrayna'da Boğazı Kesilerek Öldürüldü (2)

2 saat önce

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIUkrayna'nın Vinnitsa kentine bağlı Dunaivtsi ilçesinde Türk TIR şoförü Fahrettin Altundağ'ın önceki gün gece saatlerinde bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili olarak, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bolulu Tır Şoförü, Ukrayna'da Boğazı Kesilerek Öldürüldü (2), System.String[]
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna'nın Vinnitsa kentine bağlı Dunaivtsi ilçesinde Türk TIR şoförü Fahrettin Altundağ'ın önceki gün gece saatlerinde bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili olarak, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Altundağ'ı 20 bıçak darbesi ile öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının 23 yaşında Ukraynalı bir kadın olduğu, daha önce de suç kaydının bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Sonat KEREM/ UKRAYNA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
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