Bolulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Biz Baş Tacı Yaptık, Reisicumhur Yaptık, Adam Bize Hakaret Ediyor" - Son Dakika
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Bolulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Biz Baş Tacı Yaptık, Reisicumhur Yaptık, Adam Bize Hakaret Ediyor"

06.06.2022 15:42

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu’da yurttaşlarla dertleşti. Bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin geçen haftaki grup toplantısında söylediği sözlere tepki göstererek, “Biz, baş tacı yaptık, yukarı gönderdik, Reisicumhur yaptık, adam bize hakaret ediyor. Bir reisicumhura bu yakışmaz” dedi. Babacan’a elindeki belgeleri gösteren bir esnaf ise “Şu dükkanımın kapanışını veriyorum. Sicile gidip vereceğim şimdi. İş yok, güç yok. Ekonomi çok kötü gidiyor. Ha bire cepten yiyorum. Kartlarıma bile ödeme yapamıyorum. Nereye gidecek bu durum, bilmiyorum” diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da yurttaşlarla dertleşti. Bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin geçen haftaki grup toplantısında söylediği sözlere tepki göstererek, "Biz, baş tacı yaptık, yukarı gönderdik, Reisicumhur yaptık, adam bize hakaret ediyor. Bir reisicumhura bu yakışmaz" dedi. Babacan'a elindeki belgeleri gösteren bir esnaf ise "Şu dükkanımın kapanışını veriyorum. Sicile gidip vereceğim şimdi. İş yok, güç yok. Ekonomi çok kötü gidiyor. Ha bire cepten yiyorum. Kartlarıma bile ödeme yapamıyorum. Nereye gidecek bu durum, bilmiyorum" diye konuştu.

Ali Babacan, partisinin Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın tanıtım toplantısı için 2 Haziran'da gittiği Bolu'da, sokağa çıkarak yurttaşların sorunlarını dinledi. DEVA Partisi, o anlara ilişkin videoları basınla bugün paylaştı.

"BİZ BAŞ TACI YAPTIK, REİS-İ CUMHUR YAPTIK, ADAM BİZE HAKARET EDİYOR"

Emekli olduğunu söyleyen Bolulu bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin geçen haftaki grup toplantısında söylediği sözlere şöyle tepki gösterdi:

"Hollanda'nın, Konya Ovası kadar toprağı var. Hollanda, Türkiye'nin 7 misli ürün üretiyor. Atatürk olsaydı ne yapardı biliyor musun? O bütün kuruluşları toplardı, 'ne demek bu ya' hesap sorardı. Biz, aç geziyoruz bu topraklarda. Biz, baş tacı yaptık, yukarı gönderdik, Reisicumhur yaptık, adam bize hakaret ediyor. Bir reisicumhura bu yakışmaz."

"DÜKKANIMIN KAPANIŞINI VERİYORUM. SİCİLE GİDİP VERECEĞİM ŞİMDİ. İŞ YOK, GÜÇ YOK. EKONOMİ ÇOK KÖTÜ GİDİYOR"

Ali Babacan ile bir esnaf arasında şu diyalog yaşandı:

Esnaf: Şu dükkanımın kapanışını veriyorum. Sicile gidip vereceğim şimdi. İş yok, güç yok. Ekonomi çok kötü gidiyor. Şu an kapanışı veriyorum.

Babacan: Siz kaç yıldır yapıyordunuz bu işi?

Esnaf: Normalde İstanbul'da da yaptım. 2009 yılından beri esnaflık yapıyorum ama burada iki senedir yapıyordum. İşlerim kötü gittiği için kapanışı veriyorum.

Babacan: Allah kolaylık versin. Gerçekten sıkıntı çok büyük, farkındayız. Pandemi esnafımızı çok kötü etkiledi. Pandemide doğru düzgün destek verilmedi.

Esnaf: Ha bire cepten yiyorum. Kartlarıma bile ödeme yapamıyorum. Nereye gidecek bu durum, bilmiyorum. Siz, başa geldiğiniz takdirde ilk önce esnafımızı destekleyin, esnaflığı bırakıyorum ama esnafları destekleyin.

"BIRAKIP GİDECEK AMA 10 SENE GERİYE GİDECEĞİZ"

Bir yurttaş da Babacan'la dertleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Saray yaptı doymadı. Paralar yaptı doymadı. Türkiye'yi tüketti. Bırakıp gidecek ama 10 sene geriye gideceğiz" diye konuştu.

BABACAN: SEÇİMLERDEN SONRAKİ İLK İŞ MÜLAKATI KALDIRMAK OLACAK

Uzmanlık sınavında Türkiye birincisi olmasına rağmen oğlunun mülakatta elendiğini anlatan bir yurttaşla Babacan arasında ise şu diyalog geçti:

Yurttaş: Oğlum uzmanlıkta Türkiye birincisi oldu ama elediler.

Babacan: Mülakatta elediler.

Yurttaş: Oğlum İstanbul Hukuk mezunu. İki seferdir hakimlikten eliyorlar. Ben ne yapacağım?

Babacan: DEVA Partisi'ni kurduğumuz ilk gün ilan ettik. Anayasa değişiklik paketine de koyduk. Seçimlerden sonraki ilk iş mülakatı kaldırmak olacak.

Bolulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Biz Baş Tacı Yaptık, Reisicumhur Yaptık, Adam Bize Hakaret Ediyor
Bolulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Biz Baş Tacı Yaptık, Reisicumhur Yaptık, Adam Bize Hakaret Ediyor
Bolulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Biz Baş Tacı Yaptık, Reisicumhur Yaptık, Adam Bize Hakaret Ediyor
Bolulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Biz Baş Tacı Yaptık, Reisicumhur Yaptık, Adam Bize Hakaret Ediyor

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Biz Baş Tacı Yaptık, Reisicumhur Yaptık, Adam Bize Hakaret Ediyor' - Son Dakika

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