Bölüm başı servet kazanacak!
14 dakika önce
TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programının haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak.
TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programının haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit'in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:55
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