Son Dakika Haberleri: Bölüm başı servet kazanacak!
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Bölüm başı servet kazanacak!

14 dakika önce

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programının haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak.

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TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programının haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit'in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:55 
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