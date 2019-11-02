Son Dakika Haberleri: Boluspor: 0-0
Son Dakika Spor Boluspor: 0-0

Boluspor: 0-0

7 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xxADANASPOR: Karacic xx - Veli xx, Sinan xx, Özgür x (Dk. 63 Özkan x), Diniz xx, Abdulkadir xx (Dk. 46 Serhat x), Furkan xx, Okan xx, Roni xx, Ahmet x, Utku xx (Dk.

Boluspor: 0-0, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx

ADANASPOR: Karacic xx - Veli xx, Sinan xx, Özgür x (Dk. 63 Özkan x), Diniz xx, Abdulkadir xx (Dk. 46 Serhat x), Furkan xx, Okan xx, Roni xx, Ahmet x, Utku xx (Dk. 53 Eren x)

BOLUSPOR: Hakan xx - İsmail xx, Hakan xx, Hayrullah xx, Ümit xx, Cumali xx, Melih x (Dk. 78 Mutlu), Samican x (Dk. 46 Mustafa x), Dodo x (Dk. 80 Burak), Mustafa xx, Poepon x

SARI KARTLAR: Veli, Özgür, Okani, Serhat (Adanaspor) - Ümit, Samican, Hayrullah, Melih (Boluspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

6'ncı dakikada defanstan gönderilen uzun topla atağa kalkan Adanaspor'da Sinan sağ kanatta topla buluştu. Çalımlarla içeri kat eden Sinan'ın, ceza sahasının hemen önünden yaptığı sert şutta kaleci Hakan topu iki hamlede kontrol etti.

16'ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Roni, derinlemesine bir orta yaptı. Boluspor savunmasının kafa vuruşuyla uzaklaştırmaya çalıştığı top Furkan'a çarparak ağlarla buluştu ancak gol geçersiz sayıldı.

48'inci dakikada Boluspor savunmasından seken topu rakip ceza sahası içinde kontrol eden Furkan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Furkan'ın şutunda top kaleci Hakan'da kaldı.

56'ncı dakikada ceza sahası yayının üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Hakan geçti. Hakan'ın şutunda köşeye giden topu kaleci Karacic kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:30 Kaynak: DHA
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