Boluspor 0-2 Osmanlıspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor 0-2 Osmanlıspor - Son Dakika Spor

Boluspor 0-2 Osmanlıspor

7 saat önce

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Burak Şeker, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Can AlpBoluspor: Yavuz Aygün, Adilehou, Melih Okutan (Dk. 59 Mustafa Durak), Gökhan Sazdağı, Seth, Arif Morkaya, Hakan Arslan, Emir Halilovic, Dzon (Dk. 63 Kubilay Türk Yılmaz), Dodo (Dk.

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Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Burak Şeker, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Can Alp


Boluspor: Yavuz Aygün, Adilehou, Melih Okutan (Dk. 59 Mustafa Durak), Gökhan Sazdağı, Seth, Arif Morkaya, Hakan Arslan, Emir Halilovic, Dzon (Dk. 63 Kubilay Türk Yılmaz), Dodo (Dk. 70 Mustafa Eskihellaç), Hayrullah Bilazer


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 89 Todorovic), Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek (Dk. 70 Okan Deniz), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Barış Zeren (Dk. 90 2 Batuhan Yılmaz), Oğuz Yıldırım


Goller: Dk. 14 Beykan Şimşek, Dk. 58 Arif Morkaya (kendi kalesine) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Dk. 22 Dzon, Dk. 43 Hayrullah Bilazer, Dk. 64 Gökhan Sazdağı (Boluspor), Dk. 84 Ahmet Eyüp Türkaslan, Dk. 90 4 Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)


Gökhan Sazdağı, Mustafa Durak, Arif Morkaya, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:17 
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