Boluspor 0-2 Osmanlıspor

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Can Alp
Boluspor: Yavuz Aygün, Adilehou, Melih Okutan (Dk. 59 Mustafa Durak), Gökhan Sazdağı, Seth, Arif Morkaya, Hakan Arslan, Emir Halilovic, Dzon (Dk. 63 Kubilay Türk Yılmaz), Dodo (Dk. 70 Mustafa Eskihellaç), Hayrullah Bilazer
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 89 Todorovic), Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek (Dk. 70 Okan Deniz), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Barış Zeren (Dk. 90 2 Batuhan Yılmaz), Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 14 Beykan Şimşek, Dk. 58 Arif Morkaya (kendi kalesine) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Dzon, Dk. 43 Hayrullah Bilazer, Dk. 64 Gökhan Sazdağı (Boluspor), Dk. 84 Ahmet Eyüp Türkaslan, Dk. 90 4 Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)