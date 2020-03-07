Boluspor: 1

STAT: Aktepe
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet YumakKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk. 56 Bokila)BOLUSPOR: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Halilovic, Arif Morkaya, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Adilehou), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Kubilay Türk Yılmaz), KidricGOL: Dk. 23 Gökhan Sazdağı (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 35 Sincere, Dk. 42 Kidric, Dk. 90 4 Arif Morkaya (Boluspor), Dk. 51 Hüsamettin Doğru, Dk. 74 Uğur Utlu, Dk. 80 Samet Akaydin (Keçiörengücü)
TFF 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.