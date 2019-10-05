Son Dakika Haberleri: Boluspor: 2
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Boluspor: 2

1 saat önce

BALIKESİR / DHASTAT: Balıkesir AtatürkHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil TunçBALIKESİRSPOR: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil, Glumac, Foxi, Orkan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 84 Serdar Güncü), Mrsic (Dk.46 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak (Dk.

Boluspor: 2, System.String[]

BALIKESİR/ DHA

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil Tunç
BALIKESİRSPOR: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil, Glumac, Foxi, Orkan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 84 Serdar Güncü), Mrsic (Dk.46 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak (Dk.65 Aly Malle)
BOLUSPOR: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Poepon, Bilal Kısa (Dk.74 Mustafa Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Sandro Ferreira), Sincere, Hakan Arslan, Burak Bekaroğlu (Dk. 86 Shukurov), Mustafa Durak
GOLLER: Dk. 26 Mrsic, Dk. 65 Aly Malle, Dk. 69 Glumac (Balıkesirspor) Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 55 Mustafa Durak (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 44 Glumac, Dk. 44 Ali Tandoğan (Balıkesirspor Teknik Direktörü), Dk. 88 Foxi, (Balıkesir), Dk. 64 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 7'nci hafta maçında Balıkesirspor, evinde Boluspor'u 3-2 mağlup etti.


Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Balıkesir, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:25 Kaynak: DHA
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