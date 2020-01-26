Boluspor: 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor: 2-2 - Son Dakika Spor

Boluspor: 2-2

7 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Emre Malok (xx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Emin Tuğral(xx)ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx) - Tayyib (xx), Adil (x), Traore (xx) (Dk. 85 Sinan (?), Okan (xx), Aosman (xxx), Volkan (xxx), Hasan (xx) (Dk. 78 Tevfik (?), Erkan (xx), Rassoul (xx), Pa Dibba (xx) (Dk.

Boluspor: 2-2, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Emin Tuğral(xx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx) - Tayyib (xx), Adil (x), Traore (xx) (Dk. 85 Sinan (?), Okan (xx), Aosman (xxx), Volkan (xxx), Hasan (xx) (Dk. 78 Tevfik (?), Erkan (xx), Rassoul (xx), Pa Dibba (xx) (Dk. 69 Mehmet (x)

BOLUSPOR: Mosquera (x) - Adilehou (xx), Seth (x) (Dk. 60 Delarge (xx), Hayrullah (xx), Burak (xxx), Cumali (xx), Melih (x) (Dk. 57 Gökhan (x), Arif (xx), Emir (x) (Dk. 78 Emre (?), Mustafa (xxx), Poepon (xx)

GOLLER:  Dk. 22 Tayyib, Dk. 47 Aosman (Adana Demirspor) - Dk. 86 Delarge, Dk. 90+5 Burak (Boluspor)

SARI KARTLAR: Pa Dibba, Volkan (Adana Demirspor) - Emir, Burak (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'la 2-2 berabere kaldı.

16'ncı dakikada Adana Demirspor'un atağında orta sahada topla buluşan Traore, pasını Erkan'a gönderdi. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Erkan, içeriye ortasını yaptı. Topu önünde bulan Dibba'nın sert şutunda top az farkla auta çıktı.

22'nci dakikada sol kanattan köşe vuruşu kazanan Adana Demirspor'da topun başına Volkan geçti. Volkan'ın içeri ortasında topa yükselen Tayyib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

47'nci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Volkan, topu yerden Aosman'a gönderdi. Topla rakip kaleye ilerleyen Aosman'ın ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalecinin yanından Boluspor ağlarıyla buluştu:  2-0.

49'uncu dakikada Boluspor'un Emir ile geliştirdiği atakta topla buluşan Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldı. Poepon'un yerden sert şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.

67'nci dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Gökhan geçti. Gökhan'ın plase vuruşunda top barajı geçti ancak Muhammed kornere çıkardı.

86'ncı dakikada ortasahada kazandığı hava topuyla atağa kalkan Boluspor'da Mustafa, pasını ceza sahasına sokulan Delarge'ye gönderdi. Topu önüne alıp kaleciyle karşı karşıya kalan Delarge, düzgün bir vuruşla farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.

90+5'te sağ kanattan serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Mustafa geçti. Mustafa'nın ceza sahasına ortasında kafalardan seken topu arka direkteki Burak tamamladı: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.


- Adana
Adana Demirspor, Boluspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:18 Kaynak: DHA
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