Boluspor 3 puanı alarak ligde kaldı - Son Dakika

Boluspor 3 puanı alarak ligde kaldı

Sezonun son haftasında Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla yenerek ligde kalan Boluspor'da Teknik Direktör Fırat Gül, "Bugün itibariyle ligde kaldığımız için mutluyuz" dedi.

Sezonun son haftasında Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla yenerek ligde kalan Boluspor'da Teknik Direktör Fırat Gül, "Bugün itibariyle ligde kaldığımız için mutluyuz" dedi.

Son haftalarda TFF 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Boluspor, Eskişehir'de 3 puan alarak ligde kalmayı başardı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Gül, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün itibariyle Boluspor, 2019-2020 sezonunu ligde kalarak tamamlamıştır. Bizim tek hedefimiz buydu. Geldiğimiz günden bugüne kadar bütün söylemlerimizde Boluspor'un ligde kalması vardı. Bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Bizim için zorlu bir süreç oldu. Pandemi süreci herkes için zorlu geçti. Sadece bize özel bir durum değildi ama nihayetinde bu zorluğu yaşadık. Bugün itibariyle ligde kaldığımız için mutluyuz. Maçın geneline bakacak olursak dirençli bir Eskişehirspor vardı. Zaten bütün maçlarda Eskişehirspor kendine yakışan direnci gösterdi. Böyle bir takımla oynayacağımızı bildiğimiz için maçın ciddiyetini diğer maçlardan ayırmadık. Sonuç itibariyle 3-0 gibi net bir galibiyet aldık" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Boluspor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor 3 puanı alarak ligde kaldı - Son Dakika Spor
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