Boluspor'a TFF 1. Lig'de kalmak için 1 puan lazım! - Son Dakika

Boluspor'a TFF 1. Lig'de kalmak için 1 puan lazım!

Sezona teknik direktör Giray Bulak yönetiminde ilk 6 hedefiyle başlayan Bolu ekibi, istediği başarıyı yakalamayınca Bulak ile yollarını ayırarak ligdeki beşince karşılaşmasına Osman Özköylü ile çıktı.

Sezona teknik direktör Giray Bulak yönetiminde ilk 6 hedefiyle başlayan Bolu ekibi, istediği başarıyı yakalamayınca Bulak ile yollarını ayırarak ligdeki beşince karşılaşmasına Osman Özköylü ile çıktı.

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Osman Özköylü ile 21 karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlı ekip, kötü gidişi durduramayınca teknik direktör olarak Fırat Gül ile yoluna devam etti.

Oynadığı 33 karşılaşmadan sadece 5'ini kazanabilen Bolu ekibi, 15 beraberlik ve 13 yenilgi ile 30 puan toplayabildi.

Ligde 30 puanla 15. sırada yer alan Boluspor'un kümede kalabilmesi için son hafta maçını kazanması ya da berabere kalması gerekiyor.

Boluspor son maçında Eskişehirspor'a yenilirse 16. sırada bulunan Osmanlıspor'un da Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

- Süper Lig'in kapısından 4 kez dönmüştü

2007-2008 sezonundan bu yana 13 sezondur TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, bu süre içinde 4 kez Süper Lig kapısından dönmüştü.

TFF 1. Lig'e çıktığı ilk sezonu 53 puanla 6. sırada tamamlayan Bolu ekibi Sakaryaspor ve Eskişehirspor ile play-off mücadelesi yaptı. 2008-2009 sezonunda ise 56 puan toplayarak ligi üçüncü sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Karşıyaka ile oynadığı play-off mücadelesi sonucunda yine bir üst lige çıkamadı.

Bolu ekibi, son olarak 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da ilk 6'da kalarak play-off mücadelesi yapma şansı yakaladı ancak başarılı olamadı.

Osman Özköylü, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:24 

Son Dakika Spor Boluspor'a TFF 1. Lig'de kalmak için 1 puan lazım! - Son Dakika Spor
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