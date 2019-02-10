Boluspor - Afjet Afyonspor: 1-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Gökmen Olgaç
(xx), Bahtiyar Birinci
(xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Fink (xx), Burak (xx), Ümit (xx), Ufuk (xxx), İshak (xx), Akabueze (xxx)(Dk. 81 Batuhan), Sebaihi (xx)(Dk. 61 Umut xx), Vukadinovic (xx)(Dk. 70 Guido Koçer xx), Mustafa (xx), Özgür Can (xx)
AFJET AFYONSPOR: Soner (xxx)- Nazmi (xx), Emre (xx), Cenk (xxx), Gökhan (xxx), Uğur (xx), Onur (xx)(Dk. 46 Oltan
xx), Metin (xxx), Musa (xx)(Dk. 55 Onurcan xx), Aykut (xx), Bajram (xx)(Dk. Ersan xx)
GOLLER: Dk.23 Akabueze(Boluspor
), Dk.71 Onurcan (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Fink, Vukadinovic, Burak (Boluspor), Uğur, Oltan, Nazmi (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1. Lig 21'inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kaldı.
11'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Bilal Sebaihi'nin şutu direkten döndü. Dönen topu alan Mustafa Durak
'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
20'nci dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Mustafa Durak'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşu dışarı çıktı.
23'üncü dakikada atılan geri pasta kaleci Soner'in hatası sonucu topu kapan Akabueze'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
66'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İshak Çakmak
'ın sert vuruşu az farkla sağdan dışarı çıktı.
71'inci dakikada ceza sahası çizgisinden Onurcan'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
- Bolu