Boluspor - Afjet Afyonspor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Antrenörü Orhan Kaynak, "Bugün mutlaka kazanmamız gereken, 3 puan almamız gereken bir maçtı. Kötü gidişata dur deme zamanıydı. Hatta biz seri yapıp bir üst lige çıkacak potansiyelimiz var. Oyuncu arkadaşlarımda bugün arzu istek vardı. Ama gol atmakta, topu kaleden içeri sokmakta sıkıntımız vardı. Yeterince ürettiğimizi düşünüyorum. Maçı kazanacak pozisyonlara girdik. Daha çok birlikte, daha çok istemek gerekiyor. Bunu da en kısa zamanda çözeceğimize inanıyorum. Hem oyunu geliştirerek hem de skor olarak devam etmek için daha çok çalışacağız" dedi.



Afjey Afyonspor cephesi



Afjet Afyonspor Sportif Direktör İbrahim Çelik ise, "Deplasmanda oynadığımız maçta en az puan yada puanlarla dönmek istiyorduk. Tabii ki Boluspor da kendi evinde ve seyircisinin önünde hedefleri olan, kaliteli bir takıma sahip. Biz de kendimiz için, bulunduğumuz ortamdan çıkmak için iyi mücadele ederek puanlar almak istiyorduk. 1-1'i yakaladıktan sonra da yakaladığımız pozisyonlar var. Onları daha akıllıca değerlendirebilseydik galip de gelebilirdik ama futbolcu kardeşlerimizin ayağına, yüreğine sağlık. 1-0'dan sonra gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Hak ettikleri 1 puanı aldıklarını düşünüyorum. Buraya gelen taraftarlarımıza da, bizi Afyon'da dua eden halkımıza armağan ediyoruz. Bundan daha iyisi olacak" ifadelerini kullandı. - BOLU

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