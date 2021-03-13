Boluspor-Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, yaşadıkları mağlubiyetle hem fikstür hem de puan avantajını kaybettiklerini söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok önemli olan bir karşılaşmanın istedikleri gibi geçmediğini kaydetti.

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getiren Erginer, "Rakibe pek fazla pozisyon vermediğimiz ama bizim de çok üretken olmadığımız, çok gol pozisyonu yakalayamadığımız bir maç. Çok büyük bir avantajı kaybettik, hem fikstür avantajımız hem de puan avantajımız gitti. Son 4 haftalık çıkışın ardından hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Takım olarak baktığımızda bir çuval inciri berbat ettik diyebilirim." diye konuştu.

Erginer, maçın hakeminin yönetimiyle ilgili şunları kaydetti:

"Hakemler de insan, onlar da hata yapabilir ama bugün sonuca etki edecek hatalar yaptılar. Yediğimiz golde olmayan bir faul çalındı ama kesinlikle o golü de hakemin çaldığı faule bağlamıyorum. Orada sen işini doğru yapacaksın, doğru paylaşım yapacaksın, golü yemeyeceksin. O başka bir şey. Bunun yanında bir de sayılmayan attığımız bir gol var. Zaten faul sesi de gelmedi. Hoca santrayı gösterdi. Gol nasıl iptal oldu onu da bilmiyorum, anlamadım da. Tekrar seyredeceğim. Hakemlerle ilgili çok yorum yapan biri değilim ama bunlar takımların kader haftaları. Çok dikkatli yönetim göstermeleri lazım."

Mustafa Ati Göksu: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, gelecek maçlara odaklanacaklarını söyledi.

Göksu, futbolcuların aynı mücadeleyi göstermesi durumunda diğer maçları da kazanabileceklerini aktararak, "Bütün iş, futbolcu kardeşlerimizin mücadelesiyle oluyor. Onlar da iyi bir mücadele örneği gösterir ve haftayı da böyle 3 puanla kapatırsak o zaman biraz rahatlarız. Daha iyi maçlar oynarız. Kalan maçlardan da mümkün olduğu kadar puan ve puanlar alarak orta sıralara gelmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.