Son Dakika Haberleri: Boluspor - Altay: 0-2
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Boluspor - Altay: 0-2

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Ömer Tevfik ÖzkoçBOLUSPOR: Hakan - Hayrulah Bilazer, İsmail, Ümit, Hakan (Dk. 46 Melih ), Mustafa Durak (Dk. 46 Bilal ), Mutlu, Cumali, Yusuf Mert, Dodo (Dk.

Boluspor - Altay: 0-2, System.String[]

STAT: Atatürk


HAKEMLER: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Ömer Tevfik Özkoç


BOLUSPOR: Hakan - Hayrulah Bilazer, İsmail, Ümit, Hakan (Dk. 46 Melih ), Mustafa Durak (Dk. 46 Bilal ), Mutlu, Cumali, Yusuf Mert, Dodo (Dk. 66 Sami Can ), Poepon,


ALTAY: Emre - Erhan, Gençer, Abdulkerim, Özgür, Kappel, Tavares, Deniz (Dk. 74 Yılmaz ), Putsila (Dk. 89 Hüsamettin), Tatos (Dk. 66 Martires ), Marco


GOLLER: Dk. 5 Putsila, Dk. 50 Tatos (Altay)


SARI KARTLAR: İsmail, Ümit (Boluspor), Gençer, Tavares (Altay)


5'inci dakikada gelişen Altay atağında Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahalesi ile boşta kalan topa vuran Putsila'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0


36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hayrullah Bilazer'in açtığı ortaya Mustafa Durak'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


50'nci dakikada Kappel'in sağ kanattan yerden ortasına Tatos gelişine vurdu: 2-0


71'inci dakikada sağ kanata atılan pasta Martires hareketlenerek topu aldı. Martires'in ceza sahası kenarına kadar sokularak açtığı ortaya Marco vurdu, top dışarı çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Durak, Boluspor, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:55 
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