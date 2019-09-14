Boluspor - Altay: 0-2

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Ömer Tevfik Özkoç
BOLUSPOR: Hakan - Hayrulah Bilazer, İsmail, Ümit, Hakan (Dk. 46 Melih ), Mustafa Durak (Dk. 46 Bilal ), Mutlu, Cumali, Yusuf Mert, Dodo (Dk. 66 Sami Can ), Poepon,
ALTAY: Emre - Erhan, Gençer, Abdulkerim, Özgür, Kappel, Tavares, Deniz (Dk. 74 Yılmaz ), Putsila (Dk. 89 Hüsamettin), Tatos (Dk. 66 Martires ), Marco
GOLLER: Dk. 5 Putsila, Dk. 50 Tatos (Altay)
SARI KARTLAR: İsmail, Ümit (Boluspor), Gençer, Tavares (Altay)
5'inci dakikada gelişen Altay atağında Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahalesi ile boşta kalan topa vuran Putsila'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hayrullah Bilazer'in açtığı ortaya Mustafa Durak'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
50'nci dakikada Kappel'in sağ kanattan yerden ortasına Tatos gelişine vurdu: 2-0
71'inci dakikada sağ kanata atılan pasta Martires hareketlenerek topu aldı. Martires'in ceza sahası kenarına kadar sokularak açtığı ortaya Marco vurdu, top dışarı çıktı.