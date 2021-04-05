Boluspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 29. haftada deplasmanda oynayacakları Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Ligde 32 puanla 12'nci sırada bulunan kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Kemal Erginer gözetiminde antrenman yaptı.
Yaklaşık 1,5 saatlik antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Boluspor, 10 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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