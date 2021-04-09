Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Boluspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Boluspor, ligin 29. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Ligin 28. haftasında kendi evinden oynadığı Adanaspor karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve rakipleriyle arasında farkı açmak için büyük bir fırsatı kaçıran Boluspor, Altay deplasmanından 3 puan alarak ligi üst sıralarda tamamlamak için mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlı ekip çıktığı 28 maçta 32 puan toplayarak puan tablosunda 12. sırada yer alıyor. - BOLU