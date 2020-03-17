Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

24 dakika önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde 25 puan ile 15'inci sırada düşme hattında bulunan kırmızı beyazlı ekip, cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumunda saat 19.00'da karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde sürdürdü.

Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi.

Daha sonra çabukluk antrenmanı ile devam eden çalışmalar dar alan oyunu ve stretching ile sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:24 Kaynak: AA
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