Boluspor - Balıkesirspor Baltok Maçının Ardından
36 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak ve Balıkesirspor Baltok teknik direktörü Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:00 Kaynak: AA
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