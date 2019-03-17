Son Dakika Haberleri: Boluspor - Balıkesirspor Baltok Maçının Ardından

Boluspor - Balıkesirspor Baltok Maçının Ardından

36 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak ve Balıkesirspor Baltok teknik direktörü Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak ve Balıkesirspor Baltok teknik direktörü Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Orhan Kaynak, Balıkesirspor, Boluspor, Spor
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