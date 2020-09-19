Boluspor Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir: "Tüm Türkiye başarılı Boluspor'u bekliyor"

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un başkan yardımcısı Rasim Özdemir, "İnsanlar, Boluspor'un 1. Lig'de olmasını istemiyor. Tüm Türkiye başarılı Boluspor'u bekliyor." dedi.

Özdemir, kulübün yayın organı Boluspor TV'ye yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında oynadıkları Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını değerlendirerek, hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Ankara Keçiörengücü'nün karşısına salgın tedbirleri nedeniyle seyircisiz çıktıklarını anımsatan Özdemir, "Karşılaşmayı, sınırlı sayıda kişiler izledi. Karşımızdaki rakip geçtiğimiz yıl birlik bütünlük içinde oynayan, kadrosunu çok bozmayan bir takımdı. Bizim kadromuz çok yeni bir kadro. Birlikte ilk maça çıktılar. Ona rağmen takımın iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Zamana ihtiyacımız var"

Özdemir, ilk karşılaşmadan almaları gereken dersler olduğunu aktararak, "Bu maç bize gösterdi ki, bizim zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı inşallah çok kısa bir süre içinde tamamlarız. Bundan sonraki haftalar içinde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İlk hafta için söylenecek çok fazla şey yok." ifadelerini kullandı.

Boluspor'un bir marka olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu şehrin iki tane değeri var. Bir tanesi İzzet Baysal. Diğeri Boluspor. Bu değerlerin ikisine de sahip çıkmamız lazım. Boluspor bir marka. Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin biz deplasmanlara gittiğimizde eski yıllarını mutlaka hatırlıyorlar, hatırlatıyorlar. İnsanlar Boluspor'un 1. Lig'de olmasını istemiyor. Tüm Türkiye başarılı Boluspor'u bekliyor."

Bundan önceki sezonlara bakıldığında, Beypiliç Boluspor'un birçok kulübe göre çok başarılı olduğunu dile getiren Özdemir, 13 yıldır bu ligde olduklarını hatırlattı.

Özdemir, hala başarılı olduklarını düşündüklerini belirterek, "Artık Bolu halkı da Boluspor'u bilen tanıyan herkes de Boluspor'un Süper Lig'de yer almasını istiyor. Bunun da zamanının geldiğini düşünüyoruz ama emin adımlarla gitmek lazım. Süper Lig'e çıkaracağız diye bundan önce hamleler yapan, taraftar ve bütçe anlamında bizden kat kat büyük olan kulüplerin şu anda yok olduğunu görüyoruz. Biz emin adımlarla gidiyoruz." ifadelerini kullandı.