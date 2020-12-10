Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi - Son Dakika

Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi

10.12.2020 15:00
Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi, System.String[]

"Takım için her yolu denemeye, her şeyi yapmaya hazırız""Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor""Futbolcularımızın mücadelesini canlı izlemek için buraya geldim"ALİ DANAŞ / İSTANBUL, - Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmayı stadın dışında,...

"Takım için her yolu denemeye, her şeyi yapmaya hazırız"

"Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor"

"Futbolcularımızın mücadelesini canlı izlemek için buraya geldim"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, - Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmayı stadın dışında, vinç üzerinde izledi. Başkan Abat, "Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik. Henüz kararı çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk. Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor. Bu bir aşktır, biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk" dedi.Boluspor Başkanı Abdullah Abat, TFF 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Altay'ı konuk ettikleri karşılaşmada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Başkan Abat, ligin 13'üncü haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı tribünden takip edemediği için ilginç bir yola başvurdu. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde vinç kiralayan Abat, karşılaşmayı stadyum dışında vinç üstünde izledi."KRİTİK SÜREÇLERDE TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK OLMUYOR"Başkan Abdullah Abat, karşılaşmayı takip ederken Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz hafta Altay maçı sonrasında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini ancak kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmamak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Abdullah Abat, "Öncelikle hafta sonunda oynadığımız Altay maçı sonrasında rakip takımın penaltı pozisyonunda hakeme yoğun itirazlardan dolayı, saha içerisine bağırmama rağmen tribünden sesimi duyuramadım. Pandemi sürecinde, ben sağlıkçıyım, bu süreci iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Futbolcuları soyunma odasına ve hocamızın da sarı kartı vardı onları yönlendirmek adına 1, 2 dakikalığına sahaya girmek mecburiyetinde kaldım. İçeri girdiğimiz zaman sporcularla karşılaşınca spontane 1, 2 tebrik oldu. Bundan dolayı Covid-19 ile alakalı yeni tüzüğe göre böyle bir ceza var. Bunun için tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik. Henüz kararı çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk. Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor. Bunları futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun hissetmesi gerekiyor. Bu bir aşktır, biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk" ifadelerini kullandı."TAKIM İÇİN HER YOLU DENEMEYE, HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"Boluspor'a tutkuyla bağlı olduklarını dile getiren Başkan Abat, "Takım aşkı için, takımı yalnız bırakmamak için Bolu'dan buraya geldik. Saha içerisinde herhangi bir yerde bulunmamız yasak olduğu için, bu maçı alırsak da bunun tarihte farklı bir yeri önemi olacak. Takım için her yolu denemeye, her şeyi yapmaya hazırız. Takımın bir bilgisi yok büyük ihtimalle. Ama sportif direktörümüz böyle bir şey olabileceğini, böyle bir yol izleyeceğimizi tahmin ediyor. Platform yükseldikten sonra saha içinden görülebilir" diye konuştu."FUTBOLCULARIMIZIN MÜCADELESİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA GELDİM"Takımının mücadelesini canlı izlemek istediğini anlatan Abdullah Abat, sözlerini şöyle noktaladı:

"Buradan takımı canlı bir şekilde izleyeceğim. Zaten taktik vermek, topçuları motive etmek benim değil, teknik heyetin işi. Ben sadece burada olduğumu hissettirmek ve futbolcularımızın mücadelesini canlı izlemek için buraya geldim."

Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi
Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi
Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi
Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi

Abdullah Abat, Ümraniyespor, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem
Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi         
14:47
Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler         
14:32
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi         
14:06
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:05:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor Başkanı Abat, takımının maçını vinç üstünde izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei