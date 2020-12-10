Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın cezası iptal edildi

Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat'a PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti kararı, kırmızı beyazlı takımın deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor maçını stadyumun dışından vinç üzerinde maçı izlediği dakikalarda yeni bir kararla iptal edildi.

Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat'a PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti kararı, kırmızı beyazlı takımın deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor maçını stadyumun dışından vinç üzerinde maçı izlediği dakikalarda yeni bir kararla iptal edildi. Beypiliç Boluspor'un kendi sahasında oynadığı Beypiliç Boluspor'un kendi sahasında oynadığı Altay maçı sonrasında Boluspor Başkanı Abdullah Abat'a PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası verildi. Ceza nedeniyle takımının İstanbul 'da oynanan Ümraniyespor maçında tribünlere gelemeyen Abat, stadyumun dışında vinç üzerinde karşılaşmayı izlemek zorunda kaldı. Abat'ın vincin üzerinde karşılaşmayı izlediği dakikalarda PFDK, hak mahrumiyeti kararını iptal etti. OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat hakkında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığa oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.



Son Dakika

Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum

Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor

Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi

Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi

Uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti