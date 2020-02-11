Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Ligden düşecek kadar kötü değiliz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: 'Ligden düşecek kadar kötü değiliz' - Son Dakika Spor

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Ligden düşecek kadar kötü değiliz"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, takımın geleceğe umutla bakması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı:

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, takımın geleceğe umutla bakması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Necip Çarıkcı, Altay deplasmanından puansız dönmelerinin üzüntüsünü yaşadığını, oynanan iyi futbolun karşılığının en kötü 1 puan olması gerektiğini savundu.

Ligin son sırasında bulunduklarını ve geride kalan 21 haftaya bakıldığında başarılı bir performans sergilenmediğini dile getiren Çarıkcı, "Boluspor Başkanı olarak öz eleştiri yapmak ilk önce bana düşer. Zamanı geldiğinde bu başarısız süreci Boluspor'u sevenler olarak hep birlikte masaya yatırır, tartışır, konuşur, Boluspor'un geleceğini yine hep birlikte belirleriz. Ancak şimdi değil. Kötüyüz ama ligden düşecek kadar kötü değiliz. 18'inci sırada olacak kadar kötü değiliz." ifadelerini kullandı.

Çarıkcı, 1-1 berabere kaldıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakem hatasıyla ellerinden alındığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Altay maçında gördüğümüz kırmızı kart ise güzel futbolumuzu frenledi. Bolu kamuoyu ve Boluspor sevdalıları şunu çok iyi bilmelidir ki küme düşeceğiz diye zerre korkum yok. Hocamız Osman Özköylü'ye, teknik ekibine, futbolcularıma güvenim ve inancım tam. Yaşadığımız sürecin tamamen psikolojik olduğunu biliyorum. Sadece öz güven kazanmalıyız. Örnek verecek olursam, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı psikolojik süreci bu yıl biz yaşıyoruz."

Ligin bitmesine 13 hafta kaldığını ve bu psikolojik durumu üst üste alacakları 2-3 galibiyetle aşacaklarını dile getiren Çarıkcı, "Gün, kavga etme, eski defterleri açma günü değil. Hele hele felaket senaryosu yazma günü hiç değil. Gün, kenetlenme, inancımızı güçlendirme, ayağa kalkma, bu takıma ve teknik heyete inanarak etrafında toplanma günü. Taraftarlarımızın tezahüratlarında dediği gibi, Boluspor küme düşmeyecek!" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, Nihat Özdemir'i istifaya davet etti
Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi Semih Özsoy ve Alexander Sörloth, PFDK'ya sevk edildi

Son Dakika Haberleri
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Ligden düşecek kadar kötü değiliz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]