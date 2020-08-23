Boluspor, Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Giresunspor forması giyen Yılmaz için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi. Yılmaz, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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23.08.2020 06:39:03. #1.12#
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