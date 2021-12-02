SPOR Reha Erginer: Skor istikrarına ihtiyacımız var - Son Dakika

SPOR Reha Erginer: Skor istikrarına ihtiyacımız var

Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA) - Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, "Sahada yakaladığımız standardı bir tık ileri taşımak için istikrara ihtiyacımız var. Bizim skor istikrarına da ihtiyacımız var" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, hafta sonu karşılaşacakları Ümraniyespor maçının zorlu geçeceğini söyledi. Skor istikrarına ihtiyaçları olduğunu söyleyen Erginer, "Önümüzde zor bir Ümraniye deplasmanı var. Biz baktığınızda bu oyunu, sahada yakaladığımız standardı bir tık ileri taşımak için istikrara ihtiyacımız var. Bizim skor istikrarına da ihtiyacımız var. Bizim bunu yakalamamız lazım. Ligin altıyla üstü arasında puan marjı çok az. Devreye kadar yerimizi doğru bir yerde konumlandırabilmek için bu istikrara ihtiyacımız var" dedi.

Ümraniyespor maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Erginer, "Bu maç bizim için çok önemli. Bugün Ümraniye maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bize çok kısa bir hazırlık süreci kalacak. Lig çok yoğun. Zaten Eyüpspor maçıyla beraber 20 günde 6 maç oynayacaktık, 2'sini geçtik. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu tempoya ayak uyduracağız. İstediğimiz sonuçları alarak ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.