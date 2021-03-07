Boluspor - Bursaspor maçının ardından - Son Dakika

Boluspor - Bursaspor maçının ardından

07.03.2021 19:30

- Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "3 puan önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlıyor" Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan: "Kırmızı kart olmasaydı maçı kazanabilecek oyun oynuyorduk" TFF 1. Lig'in 25.

- Boluspor - Bursaspor maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer:

"3 puan önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlıyor"

Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan:

"Kırmızı kart olmasaydı maçı kazanabilecek oyun oynuyorduk"

BOLU - TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Bursaspor karşılaşması ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Ligde çok önemli haftalar. Çok zor maçlar devam ediyor. Geçen hafta oynadığımız zorluk derecesi yüksek maçın daha yüksek derecesiyle oynadığımız bugünkü maç. Stresli zamanlar. İlk yarısını çok iyi oynadığımız ama golle sonuçlandıramadığımız maçı zor duruma getirdik. İkinci golü çabuk bulup maçı koparma arzusu zaman zaman saha içinde bize yanlış şeyler yaptırdı. Oyunu daha iyi tutmalıydık. Daha iyi pas yapmalıydık. Bir ara kontrolü kaybettik. Bu da bize çok pahalıya mal olabilirdi. Çok rahat geçeceğimiz maçı bir ara zora soktuk ama kazanmasını bildik. Maçlarda oyun da çok önemli ama puan bizi oldukça mutlu etti. Önümüzdeki haftalara daha umutlu bakmamızı sağlıyor 3 puan. Her takımın her takımı yendiği zor bir lig oynuyoruz. Bu maç da çor geçti ama bir şekilde geçtiğimiz bu maçı geride bırakacağız. Önümüzde çok önemli Akhisar maçı var. Son haftalarda oynayacağımız belki de en önemli maç. Çok iyi konsantre olup, çok iyi hazırlanmamız gerek" dedi.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan ise, Bolu'ya kazanmak için geldiklerini belirterek, "Rakibimiz de son haftalarda çıkış yakalayan bir takımdı. Son 3 maçta 7 puan alan bir Boluspor vardı karşımızda. Onlar da tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için maçı kazanmak istiyordu. İlk yarı rakibimizin üstünlüğüyle geçti. Daha fazla topa sahip olan taraftı fakat rakibimize çok ciddi anlamda gol pozisyonu vermedik. Onların üçüncü bölgede etkinliğini iyi yaptığımız takım savunmasıyla kırdık. Fakat ilk yarı boyunca bizimde oyunda planladığımız hücumları çok ciddi anlamda uygulayamadık. Üçüncü bölgede etkinliği noktasında ve gol üretme konusunda ilk yarı biraz zayıf kaldık. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle başladık. rakibimiz 48'inci dakikada öne geçti. Golden sonra rakibimiz geriye yaslandı ve kontraya yönelik oyun oynamaya çalıştı. Bu dönemde biz çok ciddi baskı kurduk. Bu baskının karşılığında bir kaç tane pozisyon ürettik ve 70'inci dakikada istediğimiz golü bulduk. Tamamen oyunun kontrolü bizdeyken kırmızı kart olmasaydı maçı kazanabilecek bir oyun oynuyorduk. Kırmızı karttan sonra oyun dengemiz değişti. Yine rakip bu sefer bizim üzerimize geldi. Bu dönemde biz kontralarla pozisyonlar bulup en azından 1-1'i korumaya çalışıyorduk. O dönemde 2-3 tane kontrayla yakaladığımız net kontra atak pozisyonları var. Fakat final pası yada final vuruşunda çok başarılı olamayınca ikinci golü atamadık. 86'ıncı dakikada rakibimizin sol kenardan getirdiği topta yaptıkları ortayla 2-1 öne geçtiler. Sonrasında onlar da biz de çok fazla pozisyon üretemedik. 2-1 mağlup olduk. Yarından itibaren Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

Boluspor - Bursaspor maçının ardından
Boluspor - Bursaspor maçının ardından
Boluspor - Bursaspor maçının ardından
Boluspor - Bursaspor maçının ardından

Bursaspor, Boluspor, oyunlar, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor - Bursaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor         
22:13
Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi         
21:43
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı         
21:04
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı         
17:55
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor - Bursaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei