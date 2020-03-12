Boluspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Boluspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Boluspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Boluspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Boluspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.


TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor'a konuk olacak Boluspor, gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Adanaspor maçında oynayan oyuncular için yenileme çalışması yapıldı. Maçta süre alan ve oynamayan oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan oyunu ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirdi.


Antrenman sonunda kırmızı-beyazlı teknik heyet ve oyunculara tatlı ikram edildi. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı başladı! Canlı anlatım Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori

Son Dakika Haberleri
21:36 Medipol Başakşehir-Kopenhag maçından notlar
21:34 Başakşehir-Kopenhag maçında korona önlemleri!
21:33 Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
21:32 Adil Gevrek: "Sağlık her şeyden önce gelir"
21:26 TURKSPORU'ndan 17 bin "birlik" tişörtü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:39:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]