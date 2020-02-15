Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1 - Son Dakika Spor

Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1

6 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Mehmet Kapluhan (xxx), Kemal Elmas (xxx)BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Hayrullah (xxx), İsmail (xx), Burak (xx), Halilovic (xx), Cumali (xxx), Arif (xx)(Dk.90 Melih), Delarge (xxx)(Dk.76 Fethi xx), Bilal (xx)(Dk.

Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Mehmet Kapluhan (xxx), Kemal Elmas (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Hayrullah (xxx), İsmail (xx), Burak (xx), Halilovic (xx), Cumali (xxx), Arif (xx)(Dk.90 Melih), Delarge (xxx)(Dk.76 Fethi xx), Bilal (xx)(Dk.72 Dodo x) Mustafa (xxxx), Kidric (xx)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak (xxxx)- Alaaddin (xx), Tarık (xx), Glumac (xxx), Gökhan (xx), Akabueze (xxx), Serkan (xxx), Timur (xx)(Dk.61 Muhammed xx), Nouri (x)(Dk.79 Mücahit Can xx), Gimbert (xx), Bahadır (x)(Dk.72 Hasic xx)

GOLLER: Dk.44 Mustafa (Boluspor) Dk.85 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Arif, Delarge, Kidric, Hayrullah, Halilovic (Boluspor), Tarık (Cesar Grup Ümraniyespor)

Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında evinde Cesar Grup Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

25'inci dakikada Boluspor'da yardımcı antrenör Uğur Okur, 4'üncü hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

44'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Mustafa, ceza sahası alanının çaprazından yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluşturdu: 1-0.

55'inci dakikada Mustafa'nın ara pasında Delarge kaleci ile karşı karşıya kaldı. Delarge'nin kaleciyi geçmeye çalıştığı pozisyonda yaptığı vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.

76'ncı dakikada Boluspor atağında Delarge'nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

82'inci dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Hasic'in şutunda top ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

85'inci dakikada gelişen Cesar Grup Ümraniyespor atağında Akabueze'nin şutunda top fileleri havalandırdı: 1-1.


Mustafa Kemal Atatürk, Kutluhan Bilgiç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:44 Kaynak: DHA
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