Boluspor'da 2 yeni transfer - Son Dakika

Boluspor'da 2 yeni transfer

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında 2 yeni oyuncuyu renklerine bağladı.

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında 2 yeni oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Keçiörengücü'ne sahasında 1-0 mağlup olan Boluspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin en son toplanan takımı olan Boluspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak orta saha oyuncusu Araz Abdullayev (28) ile 1+1 yıllık, geçtiğimiz sezon Ergene Velimeşespor forması giyen sağ bek Muhammet Raşit Yöndem (27) ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinden düzenlenen imza töreninin ardından 2 oyuncu takımla birlikte Adana Demirspor maçı için çalışmalara başladı. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, KEÇİÖRENGÜCÜ, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor'da 2 yeni transfer - Son Dakika Spor

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