Boluspor'da Abalı Denizlispor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Abalı Denizlispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Abalı Denizlispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Ligde 42 puan ile 9'uncu sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda 13 Nisan saat 19.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda Abalı Denizlispor ile mücadele edecek. Boluspor, Abalı Denizlispor maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde, teknik direktör Orhan Kaynak gözetiminde sürdürdü.



Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.



Antrenman gol vuruşu ve dar alan çalışmasıyla sona erdi.

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