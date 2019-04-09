Son Dakika Haberleri: Boluspor'da Abalı Denizlispor Maçı Hazırlıkları

Boluspor'da Abalı Denizlispor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Abalı Denizlispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Boluspor'da Abalı Denizlispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Abalı Denizlispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde 42 puan ile 9'uncu sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda 13 Nisan saat 19.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda Abalı Denizlispor ile mücadele edecek. Boluspor, Abalı Denizlispor maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde, teknik direktör Orhan Kaynak gözetiminde sürdürdü.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman gol vuruşu ve dar alan çalışmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Boluspor, Denizlispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adem Ljajic: Eğer Burak Yılmaz Sezon Başında Gelseydi Daha Farklı Olurdu İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde Fatih Terim'den Drogba'ya Afrika Yetkisi Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Trafik Kazası Geçirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:43:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boluspor'da Abalı Denizlispor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]