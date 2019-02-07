Boluspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor
, 10 Şubat'ta sahasında oynayacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ligde 31 puanla 8'inci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 10 Şubat saat 13.30'da Bolu Atatürk
Stadyumu'nda Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
Bolu ekibi, teknik direktör Orhan Kaynak
gözetiminde Karaçayır Mahallesi
'ndeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışması ve esneme hareketleriyle sona erdi.
Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.