Son Dakika Haberleri: Boluspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

Boluspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

52 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 10 Şubat'ta sahasında oynayacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Boluspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 10 Şubat'ta sahasında oynayacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde 31 puanla 8'inci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 10 Şubat saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

Bolu ekibi, teknik direktör Orhan Kaynak gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışması ve esneme hareketleriyle sona erdi.

Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Bolu, Boluspor, Spor
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