Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Altay maçını kazanmak istiyor.

Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Altay maçını kazanmak istiyor.

Ligde 15 puanla 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 9 Şubat'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacakları Altay maçı hazırlıklarını, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.

Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.

Boluspor, çarşamba gününden itibaren Altay maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaçayır Mahallesi, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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