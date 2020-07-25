Boluspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül ile yollar ayrıldı.

Boluspor'da, Osman Özköylü döneminin sona ermesinin ardından geçtiğimiz Şubat ayında genç teknik adam Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ligin 25'inci haftasında göreve başlayan 36 yaşındaki Gül ile çıktığı son 10 maçta 15 puan toplayan Boluspor, kümede kalmayı başarmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada Fırat Gül'e teşekkür edilerek, "Teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirildi. Teknik direktör Fırat Gül ve yardımcı antrenörlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.