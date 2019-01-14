Son Dakika Haberleri: Boluspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Boluspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Kupa, Galatasaray'ı elersek hedefimizde olabilir.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Kupa, Galatasaray'ı elersek hedefimizde olabilir." dedi.

Karafırtınalar, basın mensuplarına antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, Antalya kampının ardından Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yarın 19.50'de Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray maçı için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Galatasaray maçından herkes gibi iyi bir sonuç beklediklerini ifade eden Karafırtınalar, "Antalya kampını yeni bitirdik ve orada bir hazırlık maçı oynadık. Bu maçın provası gibi bir maç yaptık. Skor inşallah öyle olur. Akhisar ile ciddi bir prova yaptık." diye konuştu.

Karafırtınalar, Antalya ile Bolu arasındaki hava şartlarının çok farklı olduğunu hatırlatarak, "Çalışmalara başladık. İlk maçta elimizden geldiğince iyi oynayarak, iyi bir sonuç alarak ilk maçın avantajını elde etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kupanın hayalleri olduğunu ifade eden Karafırtınalar, "Kupa, Galatasaray'ı elersek hedefimizde olabilir. İnşallah onun içinde önemli bir avantaj elde ederiz." dedi.

Karafırtınalar, Galatasaray maçı için özel bir tedbir almadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman oynadığımız gibi takım halinde savunma ve takım halinde hücum ederek mücadele edeceğiz. Dediğim iki iki etaplı bir maç. İkinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz, son derece saygı duyuyoruz. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli takımlarından bir tanesi ile oynuyoruz. Kolay birşey değil. Bütün şehirde olduğu gibi benim takımda da tatlı bir heyecan var. Bütün oyuncularım maksimum bir performans gösterim elinden ne geliyorsa, Bolu için takımımız için elinden gelenin en iyisini yapacaklar diye düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Boluspor, Bolu, Galatasaray, Spor
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