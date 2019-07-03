Boluspor'da Giray Bulak dönemi



SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bulak, "Bu ligin çok bilinen, anılan ve takdir edilen bir kulübü olmak istiyoruz" dedi.

Boluspor'un, geçen sezon sonunda teknik direktör Orhan Kaynak'la yollarını ayırmasının ardından başlayan antrenör arayışı sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Balıkesirspor'u çalıştıran teknik direktör Giray Bulak ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene, Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Giray Bulak ve ekibi ile kulüp yöneticileri katıldı.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "2011 yılında Ankara'da görüştüğüm, orada tabii hocamızın kariyeri çok yüksekti yine yüksek, hep Boluspor bütçesine göre hareket ettiğim için o gün anlaşamamıştık. Hocamızla bu 4-5 yıldan beri çok iyi ağabey-kardeş ilişkilerimiz oldu. 8 sene sonra istediğimiz, beklediğimiz, çok sevdiğimiz hocamıza yeniden biz kavuştuk. Yeni hocamızın kariyeri, itibarı, kişiliğinin Boluspor'a göre olduğuna inanıyorum. Onun da Boluspor'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum" dedi.

Giray Bulak ise Bolu'nun doğa harikası olduğunu belirterek, "8 yıllık bir sabır, müthiş bir zamanlama, şimdi birlikteyiz. Ama her yıl en azından sezon başı kamp için geldiğim bir kent oldu. Lokasyonu, doğası, çevresi muhteşem bir yer. İnsanı her zaman Türkiye'de takdir edilmiş bir yer. Kulüp yapısı, başkan ve yönetim sürekliliği her zaman değer görmüş bir kulüp. Bir hoca için en avantajlı konu bu zaten. Bu sürekliliğin olması. Bu da bizim için avantaj" diye konuştu.

Ligin anılan ve takdir edilen kulübü olmak istediklerini belirten Bulak, şunları söyledi:

"Boluspor'un hep yüksek hedefleri olur. Tabii bu lig çok önemli bir lig. Birinci lig olmadan Süper Lig'e çıkılmıyor. Bu ligde olabilmek için Samsunspor'un, Sakaryaspor'un, Sarıyer'in ve diğer büyük şehir kulüplerinin harcadığı enerjiyi biliyorsunuz. 30 bin kişiye oynamalarına rağmen 50, 60, 70 milyon bütçe kurmalarına rağmen bu ligi yakalayamıyorlar. Bir de bu ligin değerini bilmeyen takımlar var. Onlar da, benim çalıştığım geçen seneki kulüp var. Bunun gibi birkaç kulüp var. Bu ligin çok önemli bir lig olduğunu, önemli hocaların, önemli isimlerin çalıştığı bir lig olduğunu bilmemiz lazım. Zaten bu ligde olursanız Süper Lig'e çıkıyorsunuz. O zaman bu ligde sağlam, ayakları üzerine basmak lazım. Türkiye'nin şu andaki ekonomik futboldaki yapısına bakarsak kulüplerin çok dalgalanma içinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kendisi üreten, yetiştiren, bu ürettiğini yetiştirdiğinin değerlerini bilen ve onlarla beraber hedef yakalayan bir takım olacağız. Biz baştan kendimize hiç hedef koymadık. Zaman içerisinde inşallah bazı yerler yakalayabiliriz. Ama bugün tabii ki sadece bu ligin çok bilinen, anılan ve takdir edilen bir kulübü olmak istiyoruz."



- Bolu