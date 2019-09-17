Son Dakika Haberleri: Boluspor'da, Giray Bulak dönemi sona erdi
Son Dakika Spor Haber

Boluspor'da, Giray Bulak dönemi sona erdi

16 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Boluspor'da, Giray Bulak dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un, ligin ilk 4 haftasında aldığı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrasında, yönetim kurulu dün acil olarak toplandı. Yapılan toplantıda sezon öncesi anlaşılan Teknik Direktör Giray Bulak ile yolları ayırma kararı alındı. Kırmızı-beyazlı ekibin 4 haftada sadece 1 puan toplamasının ardından yönetim kurulunun aldığı karar Giray Bulak'a iletildi. Bulak ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.


Ligin henüz 4. haftasında hoca değişikliğine giden Boluspor'da, yeni teknik direktör arayışlarına başlandı. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Giray Bulak, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Nagatomo ve Mariano'nun üstünü çizdi!
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Ali Koç'tan aldığı hediye tepki çekti Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki: Operasyon çekiliyor Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:46:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boluspor'da, Giray Bulak dönemi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]