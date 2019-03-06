Boluspor'da Giresunspor Mesaisi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yaptığı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yaptığı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Ligin 24. haftasında sahasında İstanbulspor'u yenerek, puanını 35'e çıkararak moral bulan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü Giresun Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da Giresunspor ile mücadele edecek.



Bolu ekibi, maç hazırlıklarını teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyunu ve taktik çalışmayla sona erdi.



Kırmızı beyazlı ekip, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gençlerbirliği Takımın Başına İbrahim Üzülmez'i Getirdi

Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı

Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı