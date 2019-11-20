Boluspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bizim tek hedefimiz bu sezonun ilk deplasman galibiyetini İzmir'den alıp dönmek." dedi.

Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, milli maç arasının eksik olan taraflarını tamamlamak adına çok güzel geçtiğini belirtti.

Takımın gelişmesi ve daha ileri gitmesi adına çalışma imkanı bulduklarını ve bu süreci çok iyi değerlendirdiklerini kaydeden Özköylü, şimdi artık lige daha hazır olduklarını dile getirdi.

Özköylü, Boluspor'un 90 dakika boyunca sahada mücadele edebildiğini belirterek, "Oyunun, hem pozisyon anlamında hem de topa sahip olma anlamında istediğimiz noktaya ulaşması, oyuncularımızın bizim istediklerimizi daha fazla yapar hale gelmesi çok sevindirici. Bunun son Bursaspor maçında gözle görünür bir şekilde sahaya yansıması bizi sevindiren noktalardan birisi." diye konuştu.

Takımın iyi gidişatını Bursaspor maçında da gördüklerini, bu ligin şampiyonluk adaylarından biri olan bir takıma karşı 1-0 geriye düşmelerine rağmen özelikle ikinci yarıda verdikleri tepkinin, ortaya koydukları direnç ve oyunun ilerisi için fazlasıyla umut verici olduğunu vurgulayan Özköylü, "Bunu her maç üzerine koyarak devam ettirmek zorundayız. Bunu yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Özköylü, şu anda tek ihtiyaçları olan şeyin takımın sahada mücadele etmesi ve puan ya da puanlar alması olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Bizim asıl amacımız devre arasına kadar mümkün olduğu kadar fazla puan toplamak. Buna göre ikinci yarıya koyacağımız hedef ortaya çıkacak. İlk Altınordu maçıyla başlayarak bundan sonraki maçlarda sahada yine kazanma adına puan ya da puanlar alma adına bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Rakibine sahada hem oyun hem de mücadele olarak hem de alacağı puanlarla üstünlük kurmaya çalışacak. Şu andaki tek hedefimiz bu."

Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Altınordu maçı hakkında da bir değerlendirme yapan Özköylü, "Önümüzde oynayacağımız Altınordu maçı gerçekten çok önemli bir maç. Bence Altınordu'nun ligde olduğu yer hiçbir şekilde baz alınmamalı. Ligin en tempolu oynayan takımlarından bir tanesi. Hem rakip için çok kritik bir maç hem de bizim için çok kritik bir maç. Bizim tek hedefimiz bu sezonun ilk deplasman galibiyetini İzmir'den alıp dönmek. Planlarımızı ve çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz." şeklinde konuştu.