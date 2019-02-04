Boluspor'da Hedef Play-off

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, hedeflerinin sezon sonunda ilk 6'ya girmek olduğunu bildirdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, hedeflerinin sezon sonunda ilk 6'ya girmek olduğunu bildirdi.



Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 31 puanla 8'inci sırada yer aldıklarını belirterek, 21. haftada Bolu Atatürk Stadyumu'nda Afjet Afyonspor ile karşılaşacaklarını söyledi.



Devre arasında 3 transfer yaptıklarını aktaran Çarıkcı, "Devre arasından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile daha sonra da Ümraniyespor ile karşılaştık. Galatasaray maçını kaybettik. Ümraniyespor maçında da saha şartları ve fiziki şartlar vardı. Karşılaşmayı her iki takım da kazanabilirdi. Maçta iyi mücadele ettik. Maalesef küçük hatayla golü yedik ve maçı kaybettik." diye konuştu.



Çarıkcı, Ümraniyespor maçının geride kaldığını dile getirerek, "Afjet Afyonspor maçına bakacağız. Bu maç bizim için zor maç olacak ama kazanmak istiyoruz. Transferlerimiz de bu maçta devreye girecek inşallah." dedi.



Ligin zirvesindeki takımların puan kaybettiğine dikkati çeken Çarıkcı, "Ligde her şey olabilir, bütün takımlar puan kaybediyor. Ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Alt sırada yer alan takımlar üst sıralardaki takımları yenebiliyor. Teknik direktörümüz Orhan Kaynak ile toparlanmamız gerekiyor. İnşallah bu haftadan sonra takımımız bir seri yakalar. Bu konuda ümitliyiz. Sezon sezonda hedefimiz ilk 6'ya girmek." değerlendirmesinde bulundu.

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