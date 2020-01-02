Boluspor'da iki transfer - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor'da iki transfer - Son Dakika Spor

Boluspor'da iki transfer

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli Emir Halilovic ve Kongolu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Boluspor'da iki transfer, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli Emir Halilovic ve Kongolu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice'de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Her iki futbolcuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, oyuncuların kariyerleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Saraybosna, Slovakya, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi
Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor! Son Dakika: Yargıtay şike davasında verilen kararı bozdu! Aziz Yıldırım yeniden yargılanacak

Son Dakika Haberleri
20:10 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika Spor
20:09 Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı - Son Dakika Spor
20:04 Denizlispor'un tesisleri yenilendi - Son Dakika Spor
19:16 Yargıtay'dan son dakika şike davası kararı! Aziz Yıldırım... - Son Dakika Spor
19:15 Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı - Son Dakika Spor
18:56 Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor'da iki transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]