Son Dakika Haberleri: Boluspor'da Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıkları

Boluspor'da Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıkları

49 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Boluspor'da Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligde 39 puan ile 9'uncu sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'da Bolu Atatürk Stadyumunda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

İdman, dar alan çalışması ve stretching ile sona erdi.

Antrenmanı izlemek için gelen Aktaş Anaokulu öğrencileri, doğum günü olan Gökhan Köstereli ile pastası kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:18 Kaynak: AA

Boluspor, Kardemir Karabükspor, Spor
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