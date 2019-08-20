Son Dakika Haberleri: Boluspor'da kombineler satışa çıktı
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Boluspor'da kombineler satışa çıktı

12 dakika önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 2019 - 2020 sezonu kombineler satışa çıktı.

Boluspor'da kombineler satışa çıktı, System.String[]
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 2019 - 2020 sezonu kombineler satışa çıktı.
Boluspor'dan alınan bilgiye göre, TFF 1. Lig 2019-2020 sezonu kombine satışları Atatürk Stadyumu Passolig Gişesi ve passo.com.tr'de başladı.
Kombine fiyatları, numaralı 600, kapalı 200 ve maraton 150 liradan satılıyor. Kombine satışları 30 Eylül'de sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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