Boluspor'da kombineler satışa çıktı
12 dakika önce
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 2019 - 2020 sezonu kombineler satışa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:04 Kaynak: AA
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor
'da 2019 - 2020 sezonu kombineler satışa çıktı.
Boluspor'dan alınan bilgiye göre, TFF 1. Lig 2019-2020 sezonu kombine satışları Atatürk Stadyumu Passolig Gişesi ve passo.com.tr'de başladı.
Kombine fiyatları, numaralı 600, kapalı 200 ve maraton 150 liradan satılıyor. Kombine satışları 30 Eylül
'de sona erecek.
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